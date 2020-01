Vizite suspendate in mai multe secții ale Spitalului Județean Dupa numeroasele cazuri de gripa inregistrate in week-end, cazuri confirmate de testele rapide, autoritațile de sanatate publica și conducerea Spitalului Județean Buzau au decis suspendarea vizitelor in secțiile Pediatrie, Neonatologie, ATI și Oncologie. ”Din cauza numarului foarte mare de prezentari la UPU Pediatrie din acest week-end și in urma confirmarii prin test rapid a gripei in cazul a 11 copii și un adult, s-a luat decizia ca astazi sa se faca o dezinfecție aero micro flora și de suprafețe la Urgențe Pediatrie. De asemenea, s-a luat decizia ca personalul medical și pacienții suspecți… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa numeroasele cazuri de gripa inregistrate in ultimele zile, cazuri confirmate de testele rapide, autoritatile de sanatate publica si conducerea Spitalului Judetean Buzau au decis restrictionarea vizitelor in unitatea spitaliceasca. In patru sectii apartinatorilor li s-a interzis total accesul.

- In ultimile doua zile la Unitatea de Pediatrie din Spitalul de Urgența Buzau s-au prezentat 11 copii, cu varste cuprinse intre 1 și 12 ani care, in urma testului rapid au fost depistați cu gripa de tip A și B. Copiii prezentau febra mare, cefalee, unii chiar și varsaturi. Unii dintre ei au ramas internați…

- Dupa numeroasele cazuri de gripa inregistrate in week-end, cazuri confirmate de testele rapide, autoritațile de sanatate publica și conducerea Spitalului Județean Buzau au decis suspendarea vizitelor in secțiile Pediatrie, Neonatologie, ATI și Oncologie. ”Din cauza numarului foarte mare de prezentari…

- La fiecare 18 secunde un om îsi pierde viata din cauza cancerului pulmonar. În România, 28 de oameni pierd lupta cu aceasta boala în fiecare zi, iar speranta de viata este redusa de cele mai multe ori, spun medicii, din cauza depistarii bolii în faze prea avansate.…

- Statistica ingrijoratoare pentru cancerul pulmonar la Iasi. Aproape 300 de cazuri noi au fost diagnosticate cu aceasta maladie in primele noua luni la Institutul Regional de Oncologie. In ultimii ani au existat insa progrese extrem de importante atat in domeniul diagnosticului, cat si in domeniul…

- Ministerul Sanatatii anunta ca a cerut directiilor de sanatate publica din judetele Botosani, Maramures, Satu Mare, Suceava si Tulcea intensificarea supravegherii difteriei, dupa aparitia unor cazuri de imbolnavire in Ucraina.

- Doua cazuri noi de pesta porcina au fost confirmate de catre reprezentantii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) in judetul Satu Mare. In acest sens, membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) s-au reunit miercuri, 06 noiembrie 2019, sub coordonarea prefectului…

- Inca 16 cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in sase judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.502, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. In ultima saptamana, au fost raportate sase cazuri nou confirmate in Timis, cinci…