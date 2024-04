Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Orașenesc Abrud se afla in plin proces de dezvoltare și modernizare. Abrudenii pot beneficia de serviciile a cinci noi medici specialiști la Spitalul orașenesc Abrud. Anul 2023 a fost un an al proiectelor de dezvoltare și modernizare a Spitalului orașenesc Abrud. Anul 2023 a fost un an al proiectelor…

- „In luna mai vor fi finalizate alte doua mari proiecte ale Consiliului Județean Argeș care vizeaza infrastructura de sanatate. Vorbim de proiectele de extindere și dotare a Ambulatoriului Integrat și a spațiilor de Urgența ale Spitalului Județean Pitești, realizate din fonduri europene accesate de consiliu” …

- Momente cumplite pentru familia Andreei, studenta in varsta de 21 de ani, ucisa de iubit. Parinții au fost astazi sa ridice trupul neinsuflețit al unicului lor copil de la IML, pentru a o inmormanta creștinește in Padeș, județul Gorj.

- Un student la Facultatea de Medicina, in varsta de 23 de ani, a fost arestat preventiv, pe durata de 30 de zile, fiind suspectat de crima. Victima are 21 de ani, era și ea studenta la Medicina și era iubita presupusului agresor. Crima s-a comis intr-un apartament din Timișoara. Alerta a fost primita…

- Primaria Baraolt vrea sa acceseze fonduri europene pentru extinderea Spitalului orasenesc, care asigura asistenta medicala pentru aproape 30.000 de oameni din judetele Covasna si Brasov. Primarul orasului Baraolt, Benedek Huszar Janos a declarant ca se doreste construirea unei noi aripi, pentru sectiile…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara și Editura „Victor Babes” anunța lansarea volumului intitulat „Amprente pe spațiul gol. Medicina narativa: 10 povestiri”, semnat de Goksel Altinisik și tradus in limba romana de Conf. Univ. Dr. Gabriela-Mariana Luca, de la Universitatea…

- Gabriel Lazany, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița, a declarat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, ca in perioada urmatoare vor fi angajați medici pe specialitațile noi, incluse in proiectul de extindere a unitații spitalicești. Numarul acestora va crește de la 235, cați…

- CARANSEBEȘ – Cand spunem „specialiști” ne referim la consilierii locali caransebeșeni care acum trei luni tranteau aceeași organigrama, din motive aproape puerile, acuzand ca spitalul e „stat in stat”! Atunci, fostul director medical a incercat sa explice necesitatea aprobarii urgente a organigramei,…