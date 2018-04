Vizitatorii unei grădini zoo au ucis un cangur, cu pietre. Motivul pentru care au făcut acest lucru este incredibil Un cangur a murit la o gradina zoologica din sud-estul Chinei, dupa ce vizitatorii au aruncat cu pietre in el, in incercarea de a-l provoca sa faca salturi, au informat mass-media din China, citate de AFP.



Cangurul, o femela in varsta de 12 ani, a murit la gradina zoologica din orasul Fuzhou la cateva zile dupa ce asupra sa se abatuse o ploaie de caramizi si bucati de beton, in data de 28 februarie, potrivit televiziunii publice CCTV.



Una dintre labele animalului a fost zdrobita si aproape sectionata, potrivit imaginilor furnizate de CCTV

Sursa articol: antena3.ro

