Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar este cautat de oamenii legii pentru furt. Potrivit politiei, in data de 14 februarie, suspectul a intrat intr-o gospodarie din satul Selemet, raionul Cimislia, si a furat bani. Totodata, acesta a furat si produse dintr-un magazin.

- Surpriza teribila pentru locuitorii Bagdadului: in plin desert a nins. Irakienii s-au bucurat de stratul subțire de omat, chiar daca s-a topit foarte repede.Evident, copiii au inceput imediat sa se bata cu bulgari, iar adulții și-au facut fotografii pentru a pastra in memorie evenimentul,…

- Locuitorii din Rosiuta au depozite intregi de carbune chiar langa casa. Chiar daca le-au fost ocupate abuziv hectare intregi de teren si nu pot duce o viata linistita din cauza prafului si a zgomotului provenit de la lucrarile miniere oamenii spun ca...

- Locuitorii comunei vrancene Chiojdeni au asteptat in zadar pensiile sau alocațiile copiilor, pentru luna ianuarie. Bani au fost, dar i-a furat postasul! Poliția a deschis dosar penal pe numele acestuia, pentru delapidare și fals in inscrisuri.

- Locuitorii unui satuc britanic de pe coastaMarii de Nord au gasit, ani la rand, pungi cu bani pe strada, scris cnn.com. Din2014, de cand au inceput sa apara pachetele misterioase, poliția s-a chinuit sadea de urma celor care, credeau agenții și locuitorii satului deopotriva, și-aupierdut agoniseala.…

- Locuitorii orașului Targu-Mureș au intrat in panica, in cursul zilei de marți, dupa ce au simțit un miros extrem de puternic de maoniac. Aceștia au declarat ca aerul nu a fost respirabil in mai multe zone din oraș, dar autoritațile spun ca locuitorii nu au fost in pericol.

- OrașulBarlad a devenit un focar de infecție, pentru ca gunoiul nu a maifost ridicat de la ghene de doua saptamani. De vina este vacanțade sarbatori a gunoierilor, dar și faptul ca operatorul desalubritate a fost schimbat urmand sa-și inceapa concretactivitatea de abia luni.De pe 23 decembrie și pana…

- Locuitorii orasului Milano au avut parte de o surpriza. Acestia au descoperit mii de bancnote de o suta de euro care pluteau pe canalul Naviglio Pavese. Oamenii spun ca au vazut inclusiv teancuri prinse cu banda elastica.