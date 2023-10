Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit BBC, in primul rand, Biden se intalneste cu premierul israelian Netanyahu intr-o "intalnire bilaterala restransa foarte mica".Apoi se va intalni cu cabinetul de razboi israelian.In continuare, Biden "va avea ocazia sa se intalneasca cu unii dintre primii respondenti israelieni care se pun…

- Aproximativ 240 de cetateni romani din Palestina, cu dubla cetațenie, așteapta la granița cu Egiptul sa poata fi evacuați. Sunt cei care au cerut autoritatilor romane ajutor, precizeaza surse guvernamentale. Autoritatile romane sunt in contact cu acestia si sunt gata sa le ofere transportul cu autocare…

- Un inalt oficial Hamas, Ali Barakeh, a declarat ca mișcarea palestiniana se aștepta la o mai mare rezistența din partea Israelului, in timpul atacului din 7 octombrie. El a dat detalii despre felul in care a fost pregatita și cați oameni au luat parte la acțiunea care a luat prin surprindere Israelul,…

- Presedintele american Joe Biden a ordonat, duminica, acordarea de sprijin suplimentar Israelului in urma atacurilor Hamas, a anuntat biroul de presa al Casei Albe, fara a detalia masurile, transmite Haaretz. „Presedintele si vicepresedintele au fost informati in aceasta dimineata de echipa lor de securitate…

- Președintele SUA a dispus duminica acordarea de sprijin suplimentar Israelului, dupa atacurile teroriste ale Hamas, anunța biroul de presa al Casei Albe, fara a oferi detalii suplimentare cu privire la asistența furnizata. Anunțul apare dupa cea de-a doua convorbire telefonica purtata de Joe Biden și…

- Negocierile in vederea normalizarii relatiilor dintre Israel si Arabia Saudita continua sa avanseze, potrivit unui purtator de cuvant al Casei Albe care a informat ca a fost conturata o ”structura de baza” pentru un viitor acord, noteaza Agerpres . ”Partile au schitat o structura de baza spre unde ne…

- In cadrul reuniunii liderilor mondiali de la New York, președintele american Joe Biden va cere extinderea Consiliului de Securitate al ONU. Despre acest lucru scrie The Telegraph, și tot despre acest subiect a vorbit și reprezentantul Casei Albe pe probleme de securitate naționala John Kirby, relateaza…

- Casa Alba a calificat luni, 24 iulie, drept "regretabil" votul din parlamentul Israelului, prin care a fost ratificata o parte din controversatul plan de reformare a sistemului judiciar al premierului Benjamin Netanyahu și a indemnat la eforturi pentru un consens larg cu opoziția in privința proiectului…