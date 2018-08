Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti, pompierii au intervenitjoi pentru indepartarea unui sarpe de 120 de centimetri dintr-un autoturism din Drobeta Turnu Severin. ”La solicitarea Inspectoratului Judetean de Jandarmi, un echipaj de pompieri din cadrul…

- In aceasta dupa-amiaza, intr-un parc din localitatea galațeana Roșcani, a avut loc un teribil accident rutier. O mașina condusa de un localnic de 41 de ani a ieșit de pe carosabil și a intrat in mulțime, lovind in plin un grup de copii.

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, saptamana trecuta, 101 persoane care rulau cu viteze de peste 180 km/h, 3 ce conduceau sub influenta alcoolului si una care se afla la volan sub influenta drogurilor.

- Vineri 10 august ora 0900 un tânr în vârst de 27 de ani din satul Cuza Vod comuna Stncua în timp ce conducea un autoturism pe DE 584 din direcia municipiului Slobozia ctre Brila în afara localitii Viziru a pierdut controlul asupra direciei a prsit partea carosabil prin dreap...

- In video poate fi observat biciclistul care traverseaza pe trecerea de pietoni, pe bicicleta. Conducatorul auto oprește inițial, insa pleaca apoi de pe loc și il lovește ușor pe tanarul pe doua roți. Cel de pe bicicleta are o reacție nervoasa și pare sa scuipe in direcția mașinii pentru ca…

- Un barbat de 44 de ani, din comuna Somes Odorhei, conducea autoturismul pe Drumul Judetean 108A. In localitatea Somes Odorhei a pierdut controlul directiei de deplasare, a parasit partea carosabila si a intrat intr-un stalp. In urma impactului nu au rezultat victime, doar pagube materiale. La testarea…

- Caz cutremurator in Harghita! Un șofer din comuna Sancraieni a legat un caine maidanez de o autoutilitara și l-a tarat pe șosea. Scenele oribile au fost filmate și au ajuns pe rețelele de socializare. Poliția Harghita s-a sesizat din oficiu in acest caz, dupa ce imaginile s-au viralizat pe mai mutle…

- Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla cerceteaza un barbat din comuna Vultureni, judetul Cluj, pentru conducere fara permis. Joi, 21 iunie, in jurul orei 7.15, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un barbat de 27 de ani, din comuna Vultureni, in timp ce conducea un autoturism…