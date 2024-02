Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul intenționeaza sa plateasca pentru cateva zeci de mii de bugetari vizele de turism și de afaceri pentru America. Masura se incadreaza in strategia de politica externa a Romaniei, obiectivul fiind ca țara noastra sa intre in programul Visa Waiver, in 2025. Programul de vize gratis are ca scop…

- Guvernul a publicat un proiect de ordonanța de urgența care prevede o serie de modificari referitoare la programele pentru reinnoirea parcului auto. Valoarea ecotichetului pentru masinile full electrice scade la jumatate. Subvenția pentru Rabla Plus scade la jumatate, de la 10.000 la 5.000 de euro.…

- Romanii care au viza de Statele Unite sa urmeze exemplul premierului Marcel Ciolacu si sa le reinnoiasca. Acesta este sfatul dat de Ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec, intr-un interviu acordat Digi24. De ce sa procedam astfel? Pentru ca așa am contribui la indeplinirea obiectivului de a scadea…

- “Guvernul a adoptat astazi prelungirea masurii de limitare a adaosului comercial practicat pe lantul de procesare, distributie, comercializare pentru alimentele de baza. Guvernul a luat aceasta decizie pentru ca masura si-a dovedit eficienta din toate punctele de vedere. Astfel am oprit cresterile…

- Ambasadorul Romaniei in SUA face anunțul momentului despre intrarea Romaniei in programul Visa WaiverAmbasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a declarat luni despre o intrare a Romaniei anul viitor in programul Visa Waiver ca este foarte optimist ca acest lucru se va intampla si ca si alte companii…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat luni de revista The Economist ca ideea ca Rusia a castigat razboiul este doar o „perceptie” si ca in realitate Moscova inca sufera pierderi grele pe campul de lupta. In cautare de resurse si de sprijin occidental, el a aratat ca centrul…

- Programul național „Diaspora”, pentru anii 2024 – 2028, a fost aprobat de Executiv. Documentul va contribui la consolidarea legaturii statului cu diaspora și transformarea acestei colaborari intr-un factor de progres pentru Republica Moldova. Programul prevede crearea unei unitați de suport pentru cetațenii…

- Liderul USR Catalin Drula acuza ca premierul Marcel Ciolacu si ministrul Finantelor Marcel Bolos „isi dau OUG de amnistie pentru falsificarea bugetului pe 2024”, el calificand situatia ca fiind „fara precedent” si afirmand ca prin OUG privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice,…