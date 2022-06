vivo X80 Lite este o versiune midrange de vivo X80 Pro, care va fi lansat în octombrie Se pare ca vivo nu se opreste doar la flagship-ul vivo X80 Pro , proaspat lansat in Europa si ne pregateste atat un model X80 Pro+ , cat si un vivo X80 Lite. Ambele vor fi lansate in luna octombrie, iar despre vivo X80 Lite aflam mai multe detalii in randurile de mai jos. Telefonul a fost confirmat de catre o scapare de firmware, unde apare cu numele de cod V2208. Va fi un telefon 5G si cel mai ieftin membru al familiei X80. Ar putea avea procesorul cel nou Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 la interior si inca nu e clar daca va pastra branding-ul Zeiss si optica Zeiss a modelelor X80 mai scumpe. In… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

