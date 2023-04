Stiri pe aceeasi tema

- Xiaomi a extins si mai mult seria de telefoane Redmi Note 12 astazi, odata cu lansarea lui Redmi Note 12 Turbo. In acea gama se aflau deja Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 Pro si Redmi Note 12 Pro+. Redmi Note 12 Turbo inaugureaza profesorul Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2,…

- OPPO a intrat deja bine de tot pe piata tabletelor cu un an in urma si iata ca acum trece la nivelul urmator lansand ceea ce putem foarte usor numi o tableta de gaming: OPPO Pad 2. Avem de-a face cu o tableta de gaming cu ecran de 144 Hz si cu procesor MediaTek puternic. OPPO Pad 2 are o lista de specificatii…

- Honor a prezentat un telefon midrange nou si aratos azi, Honor 70 Lite 5G. E reteta clasica a pachetului de baza pentru un smartphone 5G: ecran de 90 Hz, baterie de 5000 si CPU Snapdragon seria 400. Honor 70 Lite 5G este, asa cum arata si numele o versiune Lite de Honor 70 , care a facut furori pe final…

- Dupa o buna perioada de timp cand parea ca OPPO va lansa telefonul flagship Find X6 Pro la MWC 2023, in Barcelona, a devenit clar ca debutul va avea loc separat. Acum aflam ca terminalul va vedea lumina zilei pe 21 martie 2023, impreuna cu tableta OPPO Pad 2. Evenimentul are loc in China, iar teaserele…

- Bullitt Group a dezvaluit noul sau flagship , Cat S75. Avand acreditari de top in materie de durabilitate, telefonul rezista oricaror condiții, chiar și pierderilor de semnal. Pe langa conectivitatea 5G, Cat S75 include și cipul MediaTek NTN (rețea non-terestra) care permite conectivitate directa la…

- HMD a anuntat pe 25 februarie telefonul Nokia G22, care se axeaza pe usurinta de reparare si sustenabilitate. E genul acela de telefon pe care il poti repara acasa, iar specificatiile sale le aflati mai jos. Nokia G22 e gandit pentru posesorul de telefoane care vrea sa isi pastreze terminalul pentru…

- OnePlus a tinut pe 7 februarie un eveniment intesat cu noutati, iar toate privirile au fost atintite spre OnePlus 11. Noul flagship al companiei nu a venit singur, deoarece a debutat si un televizor OnePlus, o pereche de casti, dar si prima tableta OnePlus, OnePlus Pad. Avem de-a face cu o tableta cu…

- OnePlus Pad graviteaza in jurul unui ecran de 11,6 inch cu 144Hz rata de refresh si o rata a imaginii 7:5, care s-ar putea dovedi pe placul avizilor de jocuri mobile. Marginea 2,5D care inconjoara ecranul ar trebui sa faca mai confortabila tinerea in mana a tabletei, care reuseste sa se diferentieze…