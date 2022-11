vivo are flagship nou: vivo X90 Pro+ are senzor foto de 1 inch, procesor Snapdragon 8 Gen 2

vivo are flagship nou: vivo X90 Pro+ are senzor foto de 1 inch,…

Primul telefon cu procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 este aici si nu vine nici de la Xiaomi, nici de la Samsung si nici de la Motorola. E vorba despre un vivo X90 Pro+, care a debutat pe 22 noiembrie ca varf de gama, din seria vivo X90. E un cameraphone cu optica Zeiss si senzor foto de 1 inch. Ce dotari are aflati mai jos. vivo X90 Pro+ are doua variante de culoare, China Red si Original Black, cu un spate acoperit cu imitatie de piele. E certificat IP68, fiind deci rezistent la apa si praf. Masoara 9.7 mm in grosime si cantareste 221 de grame, fiind deci destul de greu. Are ecran de 6.78 inch,…