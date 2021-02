Stiri pe aceeasi tema

- Inca din momemtul participarii in show-ul ”Ferma”, de la PRO TV, Viviana Sposub a inceput o poveste de dragoste patimașa. Vinovatul, George Burcea, inca in divorț cu Andreea Banica, iși dorește sa scape cat mai repede. Motivul este simplu, iși dorește o casnicie cu Viviana, sau cel puțin așa aflam de…

- Viviana Sposub și George Burcea formeaza in continuare un cuplu , deși puțini au fost cei care au crezut in relația lor. Invitata in cadrul emisiunii „La Maruța”, fosta concurenta de la Ferma a recunoscut ca se vede cat mai curand casatorita. „Cum mi-am intalnit sufletul pereche intr-un reality show…

- Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania protesteaza fata de hotararea Guvernului de a nu majora pensiile in 2021, inghetandu-le, si anunta ca impreuna cu Uniunea Generala a Pensionarilor si Federatia "Unirea" vor folosi toate formele legale de protest pentru a determina Guvernul sa-si reconsidere…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre scrisoarea trimisa de ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența, prin care cerea menținerea restricțiilor din Capitala, și despre declarația oficialului ca a pornit „transparentizarea datelor” privind…

- George Burcea trece prin cea mai frumoasa perioada a vieții sale, mai ales de cand traiește o poveste de dragoste cu Viviana Sposub! Chiar și așa, din cand in cand, actorul rabufnește atunci cand vine vorba despre problemele cu care s-a confruntat de-a lungul anilor! Ce spune George Burcea despre ura…

- Procesul de divorț dintre Andreea Balan (36 de ani) și George Burcea (32 de ani) nu este chiar atat de simplu pe cat ar putea crede mulți. Cei doi au impreuna doua fetițe, Ella Maya (4 ani) și Clara Maria (1 an), iar lupta cea mare se da acum pentru custodia copiilor.

- Relația dintre George Burcea și Viviana Sposub merge mai bine ca niciodata. Cei doi s-au indragostit la Ferma, iar de atunci sunt impreuna. In prag de sarbatori, actorul și-a dus iubita acasa la mama lui, pentru a o cunoaște. Actorul a dus-o pe șatena la Botoșani, la mama lui. Se pare ca George e foarte…

- George Burcea și Viviana Sposub se bucura de o relație extrem de frumoasa. Cei doi se ințeleg atat de bine incat au facut deja un pas uriaș in povestea lor. Foștii concurenți de la Ferma au trecut la urmatoarea etapa și una din cele mai importante. George Burcea și Viviana Sposub au trecut la o […]…