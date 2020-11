Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea a marturisit intr-un interviu acordat pentru Ok!Magazine motivul pentru care a consumat droguri in acea seara, dar și modul in care a fost prins de poliție. "Da, am avut un moment in care eram destul de pierdut emotional din cauza problemelor de acasa, dar de acolo si pana la…

- Care a fost parerea inițiala a Vivianei despre actualul partener de viața? Ce știa despre George Burcea și cum s-au schimbat lucrurile in timp? Cei doi se ințeleg de minune acum. Ce parere a avut Viviana Sposub despre George Burcea la inceput? Fosta colega de platou a celor doi moderatori de la „Vorbește…

- Multe lacrimi au curs atunci cand Viviana și-a facut bagajul pentru a pleca din Ferma, dar cel mai greu moment a fost atunci cand a trebuit sa-i lase un mesaj lui George Burcea, care inca se afla la spital. Viviana a pierdut duelul pentru fermierul saptamanii, in favoarea Anei Maria, iar duelul a fost…

- "Aseara la 12:37, daca ma enervezi, iti zic si minutul, te-a apucat fomita, pe tine, Viviana, dupa clatita, dupa mancarea tuturor. Te-ai dus la frigider, de unde ai luat branza primita de Giulia, si zacusca, cu tot bolul de mamaliga si te-ai asezat la masa cu Georgica, sa mancati. Ai intrebat pe…

- Ferma 27 octombrie 2020. De cand s-a accidentat in timpul duelului cu Paul Diaconescu, George Burcea se confrunta cu dureri insuportabile de spate, iar in timpul testimonialului acesta a rabufnit, spunand ca nu mai suporta durerea: "Nu mai pot! Ma doare, ma ințeapa!" Astfel, decizia a fost de a solicita…

- Andreea Antonescu a ținut sa faca dezvaluiri imediat dupa ce a ajuns in Ferma, explicand situația lui George Burcea și a Andreei Balan, din punctul ei de vedere. "Eu cu Andreea Balan nu suntem prietene la catarama, nu suntem din alea de stam bot in bot. Dar cand e greu, știi cum suntem? Acolo!!!…