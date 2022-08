Vitiligo, boala petelor albe care isi fac loc pe pielea sanatoasa, afecteaza aproximativ 2% din populatie. Afectiunea este, insa, prea putin cunoscuta de multe persoane si este considerata adesea in mod fals contagioasa. Aceasta perceptie gresita duce si la o stigmatizare sau autostigmatizare nefericita, care induce un plus de anxietate pacientului si dezechilibreaza si gestionarea bolii, explica dr. Rucsandra Dascalu, medic primar dermatolog. Astfel, pacientul este prins intr-un cerc vicios, in care stresul e nu doar factor de aparitie, ci si de mentinere sau agravare a bolii. Ce este vitiligo…