- Dupa o perioada dificila marcata de diagnosticul de cancer la colon, celebrul cantareț Dan Ciotoi revine triumfator, declarand ca a invins boala. La finalul anului trecut, artistul a fost diagnosticat cu o forma severa de cancer, fiind nevoit sa suporte trei intervenții chirurgicale in ultimele luni.…

- Momente de coșmar pentru familia lui Tzanca Uraganu. Nepotul celebrului manelist a murit la 8 ani. Toata lumea spera la o minune... insa baiețelul a pierdut lupta cu viața. De ce boala suferea Lucas.

- Un barbat care a plecat de acasa, amenintand ca se sinucide, a fost gasit de politistii din Dambovița. El a fost dus la spital, existand suspiciunea ca a ingerat un cocktail de medicamente.

- Daniel Buzdugan a fost de mai multe ori la Muntele Athos, unde s-a intors de fiecare data cand a avut ocazia. Prezentatorul radio spune ca prima data a ajuns in locul sfant dupa o perioada agitata, in care avusese de onorat mai multe evenimente și simțea nevoia sa se retraga undeva.

- Un barbat in varsta de 42 de ani, din municipiul Targu Jiu, a fost salvat in ultima clipa, in seara zilei de joi, 14 martie 2024, de pompierii gorjeni dintr-un apartament cuprins de un incendiu.

- Marius Țepeliga a sperat pana in ultima clipa ca se va vindeca. Dupa o lunga lupta cu boala, lautarul a murit. A lasat in urma o soție indurerata, pe Andreea Neagoe, și doi copii, un baiat și o fata.

- Nicolae Guța a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce, in urma mai bine de zece ani, și-a pierdut un frate, pe Samir. Barbatul suferea de cancer, iar aceeași boala i-a creat probleme și fratelui mai mic al manelistului, Ori Linguraru. A ajuns pe un pat de spital in Turcia, dupa ce a fost operat.

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, va trebui sa explice joi Congresului Statelor Unite motivele pentru care a ascuns fata de presedintele Joe Biden si fata de numarul doi de la Pentagon ca a fost operat de cancer la prostata, transmite Reuters.