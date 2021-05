Vitezomană la 74 de ani! O bunică din Gorj a fost prinsă de polițiști conducând cu 162 km/h O femeie de 74 de ani, din Gorj, a ramas fara permis dupa ce a fost prinsa de politisti conducand un Mercedes cu 162 km/h, in afara localitații Podgoria, din Buzau. Bunicuța a fost oprita de un echipaj de Poliție pe DN2 E 85, pe o porțiune de șosea unde viteza maxima admisa este de […] The post Vitezomana la 74 de ani! O bunica din Gorj a fost prinsa de polițiști conducand cu 162 km/h appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

