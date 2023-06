Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din județul Cluj este acum cercetat penal pentru conducerea fara permis a unui autoturism pe drumurile salajene. In data de 1 iunie, la ora 02.40, intre localitațile Rogna și Negreni, polițiștii au depistat și oprit in trafic un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din comuna Cațcau, județul…

- Politistii brasoveni au retinut si cerceteaza penal un barbat din localitatea Tarlungeni care a fost prins in timp ce conducea un autoturism cu numere false de inmatriculare. In plus, barbatul avea o concetratie alcoolica de peste unu la mie in aerul expirat si nici nu are permis de conducere. Masina…

- Aseara, in jurul orei 22.50, polițiștii au interceptat un autoturism pe DJ150, in localitatea Soporul de Campie, la volanul caruia se afla un tanar de 19 ani, din comuna Mociu. Polițiștii au constatat ca tanarul nu deține permis de conducere, iar la testarea cu aparatul etolotest i-a rezultat o concentrație…

- La data de 19 mai a.c., in jurul orei 03.40, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova au efectuat semnal regulamentar de oprire conducatorului unui autoturism care circula pe strada Eroilor din comuna Ciobanu. Barbatul aflat la volan nu s a conformat, continuandu si deplasarea.Politistii au pornit…

- Miercuri dimineața, la ora 07.30, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intocmit un dosar penal pe numele unui barbat de 65 de ani din Baia Mare, depistat la volanul unui autoturism pe strada Forestierilor din municipiu, fara a avea montate pe autoturism placuțele de inmatriculare. In urma verificarilor…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 mai a.c., in jurul orei 23.20, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au identificat un barbat, de 41 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Garii, fara a detine permis de conducere pentru…

- La 24 aprilie 2023, ora 16.30, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, in timp ce efectua serviciul pe DN 17A Marginea, a efectuat semnal de oprire unui autoturism.Potrivit IPJ Suceava, intrucat soferul nu a oprit la semnal, echipajul de politie rutiera a pornit in urmarirea acestuia, cu autospeciala…

- Tanar de 19 ani din Aiud, cu dosar penal. A fost prins la volan fara sa dețina permis de conducere Un tanar de 19 ani din Aiud s-a ales cu dosar penal, dupa ce a condus un autoturism, fara a deține permis. Polițiștii l-au oprit pe o strada din municipiu. Potrivit IPJ Alba, marți, 4 aprilie 2023, in…