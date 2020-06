Vitezoman fără permis capturat la Botoșenița Mare Un echipaj rutier din cadrul Politiei orasului Siret a oprit pentru control DJ 209 D in localitatea Botoșenița Mare autoturismul condus de un barbat de 32 de ani din comuna Calafindești, care a fost surprins de aparatul radar al politiei in timp ce rula cu viteza de 84 km/h in localitate. In urma verificarilor efectuate […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

