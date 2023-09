Vitalie Stan, „doctorul vedetelor”, scapă de acuzații Medicul estetician, anchetat de procurorii DNA pentru luare de mita, scapa de condamnare, printr-o decizie a Tribunalului București Vitalie Stan a inceput sa fie anchetat de procurorii DNA in anul 2020, pentru fapte comise in anii 2013-2014. Acesta fost acuzat ca a primit de la 16 paciente suma de 25 mii euro, pentru diferite intervenții estetice, facute in Spitalului Clinic de Urgența, Chirurgie Plastica și Arsuri din București, unde acesta era doctor si manager al spitalului. Saptamana aceasta, Tribunalul București a decis incetarea procesulului penal, intrucat a intervenit prescripția raspunderii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca o persoana care a suferit arsuri in exploziile de la statia GPL de la Crevedia a decedat luni dimineata, la Spitalul Floreasca din Capitala. Bilantul deceselor a ajuns la 4. Inca unul dintre cetațenii raniți in urma exploziei de la Crevedia a murit. Acesta era internat la Spitalul Floreasca din…

- Trupele speciale au intervenit dupa ce alerte cu bombe au fost inregistrate in mai multe spitale din București. Amenințarile au fost trimise managerilor spitalelor pe mail, iar trupele speciale s-au mobilizat pentru investigații. Chiar și Ministrul Sanatații a primit un mesaj de amemințare, in care…

- Traian Basescu scapa de renumele de „turnator” la Securitate. Fostul președinte nu mai poate fi tras la raspundere pentru notele informative furnizate Securitații, a decis Tribunalul București. Decizia vine la finalul procesului in care afaceristul George Padure ii cerea despagubiri in valoare de 500.000…

- Controversatul așa zis șef al masonilor din Romania, Radu-Ninel Balanescu, are la ora actuala trei joburi de pe urma carora este remunerat regește. 2.100 de euro pe luna pentru vataful masonilor Controversatul medic pediatru Radu Ninel Balanescu este de mai bine de 15 ani directorul medical al Spitalului…

- Scene șocante pe bulevardul Decebal din Sectorul 3 al Bucureștiului, unde doua bande rivale s-au luat la bataie, folosind sabii. Polițiștii au reținut doi barbați, de 25 și 35 de ani, care se aflau deja sub masura controlului judiciar. Magistrații au decis arestarea preventiva fața de un barbat și arest…

- Monica Birladeanu și Valeriu Gheorghița, colonelul medic ce ne-a dat zilnic fiori in perioada de restricții, sunt impreuna. Actrița confirma relația dupa ce au aparut poze in care amandoi se relaxau in jacuzzi, intr-un complex turistic din Bulgaria. Medicul ce a avut rolul de coordonator al Campaniei…

- Monica Barladeanu și Valeriu Gheorghița, colonelul medic ce ne-a dat zilnic fiori in perioada de restricții, sunt impreuna. Actrița confirma relația dupa ce au aparut poze in care amandoi se relaxau in jacuzzi, intr-un complex turistic din Bulgaria. Medicul ce a avut rolul de coordonator al Campaniei…