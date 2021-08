Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti a intrat in randul marilor Capitale europene din punct de vedere a investitiilor in cladirile de birouri. Stocul modern de birouri din Bucuresti a depasit 3 milioane de metri patrati, dar efectele „anului pandemic” asupra pietei de birouri s-au simtit si in prima jumatate din 2021. Activitatea…

- Sentimentul pe care il ai atunci cand deschizi usa la noua ta locuinta poate fi descris ca fericire. Chiria nu mai este o grija. Poti sa vopsesti peretii in cate culori vrei, sa-i gauresti, sa-i darami sau sa-i ridici (daca iti permite structura, bineinteles).

- Compania Bosch da startul constructiei celei de-a doua cladiri de birouri pentru Centrul de Inginerie din Cluj, printr-o investitie in valoare de 21 de milioane de euro. "Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, a anuntat oficial deschiderea santierului pentru construirea unei…

- Catinvest a obținut autorizația de construcție necesara pentru a incepe lucrarile la o noua extindere a Electroputere Mall. Incepand din luna iulie, cu o investiție totala estimata la 6 milioane de euro, Catinvest va dezvolta o extindere a spațiului alocat restaurantelor in Electroputere Mall, adaugand…

- Legumicultorii vor beneficia in acest an de un ajutor de minimis de 2.000 de euro/cultura/1.000 metri patrati, plafonul maxim alocat pentru noua schema de sprijin fiind de 150 de milioane de lei (30,785 milioane de euro). Culturile care vor fi sustinute prin noua schema de sprijin sunt cele de ardei,…

- Un simplu loc de parcare dintr-un complex rezidential din Hong Kong a fost vandut cu suma de 10 milioane de dolari HK (1 milion de euro), stabilind astfel un record, au anuntat vineri media locale, citate de AFP. Acel spatiu de 12,5 metri patrati este situat intr-un ansamblu imobiliar din Peak, cel…

- Cunoscuta sub numele de „Casa Darth Vader”, locuinta de peste 650 de metri patrati din Houston, a fost scoasa la vanzare pentru 4.300.000 de dolari, informeaza CNN. Casa de vis pentru fanii seriei Star Wars este la vanzare, insa calea catre partea intunecata nu este accesibila oricui. Locuinta a primit…