Vița de Vie a lansat single-ul Nimeni, nimic Indragita trupa, Vița de Vie revine și lanseaza single-ul ,, Nimeni, nimic”, o piesa compusa și produsa de catre Adrian Despot. Versuri: M-ai vazut intr-un ziar, la un stop pe trotuar Și deja știi tot despre mine, Hai ca-ți spun, daca vrei, eu sunt ala cu trei, Pe a patra o țin pentru tine. Dar nu, n-am s-o fac, cat oi fi de drac, chiar daca-mi vine, Ca nu știu nici eu, și ma intreb mereu cine e cine. Nimeni nu știe nimic, doar o chitara ce plange Unui caiet ponosit, cu pagini pline de sange, Nimeni nu vede nimic, ca umbrele in intuneric, Nimeni nu simte nimic. Azi am luat-o din loc, am in mine… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

