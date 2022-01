Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata avertizari Cod portocaliu și galben de vreme severa. La munte se anunța rafale de pana la 140 km/ora. O alerta Cod portocaliu vizeaza 11 județe, alta 21. Un Cod galben anunța, pentru intervalul sambata ora 23.00 pana duminica ora 10.00, in nord-vestul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, avertizari cod portocaliu și galben de ninsori abundente, viscol și vant. Un cod galben anunța ninsori moderate de sambata ora 23.00 pana duminica ora 10.00, in nord-vestul țarii și la munte. Vantul va avea intensificari cu viteze de 55…65 km/h.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod portocaliu, valabila pana la ora 11:00, de vant puternic. Avertizarea este valabila in județul Caras-Severin, in zona de munte de peste 1800 m, precum și in județul Hunedoara, in zona de munte de peste 1800 m, informeaza…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 14-01-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor si hartii; Fenomene : conform textelor; Mesaj : AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 14 ianuarie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ploi puternice, valabil de joi ora 18.00 pana vineri la aceeași ora, in șapte județe. Alte alerte xod galben de vant puternic și ploi sunt in vigoare. Conform ANM, in județele Timiș și Arad, in vestul județului Caraș-Severin, precum…