Stiri pe aceeasi tema

- Terenul in suprafata de 578 mp, situat in municipiul Constanta, pe strada Avram Iancu nr.3, este identificat cu numar cadastral 211948, si este proprietate privata a municipiului Constanta, aferent contructiei C1 depozit ndash; parter Municipalitatea vrea sa vanda acest teren iar Doris Trading SRL are…

- Totul a avut loc in luna octombrie 2023, cand iubita lui Andrei Voicu a sunat panicata la 112 și a anunțat ca a fost batuta crunt de iubitul ei. La fața locului a ajuns un echipaj de Poliție, iar agenții ar fi stabilit ca spusele femeii se confirma, mai ales ca aceasta prezenta urme evidente de violența.Victima…

- In țarile din UE se vor face plați instant. Uniunea Europeana a adoptat luni, 26 februarie 2024, un regulament care va obliga bancile ca, incepand de anul urmator, sa ofere plati instant in toate tarile din Uniunea Europeana la acelasi tarif ca un virament clasic, informeaza AFP. Consiliul Uniunii Europene,…

- UEFA a stabilit hotelurile pe care echipele le vor folosi pentru partidele ce se vor desfasura in cadrul turneului final al EURO 2024, informeaza FRF. In fiecare oras gazda, UEFA a rezervat cate un hotel pentru fiecare echipa, la fiecare meci. Astfel, odata cu tragerea la sorti, s-au stabilit si hotelurile…

- PSD și PNL au ajuns la un acord privind comasarea alegerilor, dupa mai bine de o luna de negocieri. Astfel, in 9 iunie avem, atat... The post Coaliția a stabilit comasarea alegerilor din 2024 appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Nascut in Sibiu, Marius s-a indragostit de arta pescuitului la o varsta frageda, de doar 10 ani. Impreuna cu tatal sau mergea la cele mai cunoscute lacuri din județ precum Șopa, Mandra și Sacel. In anul 2003, familia sa a luat o decizie curajoasa de a se muta in Spania. Cu toate acestea, pasiunea lui…

- Comunicat. Primaria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfasurarea comertului ambulant pe domeniul public cu produse specifice Zilei Indragostiților, Zilelor de 1 Martie și 8... The post Primaria a stabilit 18 zone unde se permite desfasurarea comertului ambulant cu ocazia Sf. Valentin,…

- Inalta Curte de Casație si Justiție, mai precis Colegiul de Conducere, a stabilit, prin Hotararea nr. 155 din 27.11.2023, modificata prin Hotararea nr. 1 din... The post Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit prin tragere la sorți cele patru completuri de judecata: 2 in materie penala și 2 in…