Vis de copil al vremurilor noastre Eu cred – din experienta mea, a altora, din citite, vazute, aflate auzite – ca, pe la 13, 14 ani, copiii viseaza mult. Ca lumea e a lor, ca vor ajunge pe luna, ca sunt feti frumosi ori zane bune, ca viata ii asteapta cu un imens covor rosu, la intrare, ca tot ce zboara, se si mananca… Desigur, cate si mai cate. Visuri care se infaptuiesc repede, visuri care se realizeaza tarziu, visuri care nu se implinesc niciodata. Legea nescrisa a vietii… Dar, e firesc, absolut firesc, sa viseze copiii. Omul, ca e copil sau adolescent, matur, varstnic, matusalemic, trebuie sa aiba visuri. Sperante. Idealuri.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Redresarea Blue Air, respectiv reluarea operatiunilor de transport aerian de pasageri, implica o colaborare stransa si sprijinul din partea tuturor partenerilor comerciali, dar si al tuturor institutiilor publice si autoritatilor din Romania, eforturile depuse de managementul executiv, Consiliul de…

- PSD a depus la Senat un proiect de lege, initiat de presedintele partidului, Marcel Ciolacu si liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, in care propune ca zilele de 6 (Sarbatoarea Botezului Domnului) si 7 ianuarie (Soborul Sfantului Proroc loan Botezatorul) sa fie declarate zile de sarbatoare legala…

- Rezerva de apa este in scadere, dar suficienta pentru toti beneficiarii care se alimenteaza centralizat din sursa de apa de suprafata, anunta Administratia Nationala ”Apele Romane” (ANAR), dupa ce specialistii Comisiei Europene au avertizat ca jumatate din teritoriul Uniunii Europene este expus riscului…

- Inca o țara mediteraneana aflata printre preferatele romanilor ridica toate restricțiile de calatorie, incepand de pe 25 iulie. Malta renunța la obligativitatea testului negativ COVID-19 la intrarea in țara, pentru persoanele nevaccinate, a anunțat Mark Neville Farrugia, reprezentantul malta.ro, cel…

- Intrebari din diverse domenii, dar si distractie la maximum ii asteapta pe viitorii concurenti ai emisiunii “Tu urmezi!”, unicul game show din Romania in care se sta la coada la distractie si care imbina entertainmentul de calitate si intrebarile de perspicacitate si cultura generala, isi cauta concurentii!…

- Serviciul european Copernicus a plasat, joi, luna iunie a anului 2022 pe poziția a treia in clasamentul celor mai calduroase luni iunie inregistrate pana in prezent pe plan global, dupa iunie 2019 și iunie 2021, informeaza AFP, potrivit Agerpres . Programul Copernicus, care monitorizeaza climatul cu…

- Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ (UAIC) din Iasi organizeaza, in perioada 4 – 15 iulie, cea de a cincea editie a Scolii Internationale de Vara JASSY, la care participa peste 90 de tineri din 15 tari. Potrivit unui comunicat remis presei, la scoala de vara participa 78 de studenti din China, Elvetia,…

- SUA ‘isi vor consolida pozitiile militare in Europa’ pentru ca NATO sa poata ‘raspunde la amenintarile venite din toate directiile si in toate domeniile: terestru, aerian si maritim’, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden la summitul Aliantei Nord-Atlantice care are loc la Madrid, potrivit…