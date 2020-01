Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a venit in Romania de la Tel Aviv a fost dus sambata la Institutul ”Matei Balș” cu suspiciunea de a fi infectat cu coronavirusul ucigaș din China. Pasagerul a fost transportat la spital chiar de pe Aeroportul Otopeni. Barbatul care a venit din Israel a spus insa ca a fost și in China,…

- Un cetatean care a ajuns la Bucuresti in aceasta dupa-amiaza cu o cursa Ryanair care venea de la Tel Aviv si care, cu ceva timp in urma, a calatorit in China a fost preluat de echipaje medicale dupa ce a acuzat ca are simptome asemanatoare cu cele produse de coronavirusul care face ravagii Asia.

- Virusul ucigaș din China a ajuns și in Romania! In ce orașe au fost depistate primele… S-au luat masuri draconice in China, unde 25 de oameni au murit și alte sute au fost infectate cu temutul coronavirus. Milioane de locuitori din trei metropole au fost izolați de restul lumii. E carantina acolo, iar…

- Nu mai puțin de 50 de muzicieni din Timiș, Cluj, Arad, Oradea, Brașov și Constanța au participat la un turneu prin 50 de orașe din lume, printre care și orașul din China unde s-a descoperit noul coronavirus. Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatului din Timișoara, dar și de la alte filarmonici…

- Singapore a confirmat joi primul caz de coronovirus. La fel, au fost inregistrate primele cazuri și in Vietnam și Arabia Saudita. Pana joi, trei orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis…

- Trei dintre cei 50 de artisti din Romania care, sub conducerea Filarmonicii Banatului din Timisoara au sustinut un turneu de 49 de zile in China, concertand inclusiv in Wuhan, orasul inchis acum si de unde a pornit coronavirului gripal ucigas sunt din Bihor si vor fi evaluati de medicii de familie.