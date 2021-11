Virusul mutant atacă prețul petrolului la nivel global Prețul țițeiului a inregistrat vineri cel mai puternic declin zilnic din iulie, deoarece rapoartele despre noua tulpina de coronavirus puternic modificata au ridicat ingrijorari cu privire la noi restricții de calatorie care ar putea paraliza cererea de c Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au urcat luni la noi maxime multianuale, din cauza ofertei limitate la nivel global si a cererii mari din Statele Unite si alte regiuni ale lumii, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a atins un maxim al sedintei de 86,70 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins…

- Prețul petrolului a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Barilul Brent a depașit 86 de dolari. Anul acesta cotația petrolului a urcat cu peste 60 la suta pe fondul producției scazute a tarilor OPECplus și al deficitului de gaze și carbune.

- Pretul contractelor pe termen de o luna, care au atins 85,10 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din octombrie 2018, a consemnat un avans saptamanal de 3%, a sasea crestere saptamanala consecutiva. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a crescut cu 1,2%,…

- Cu toate ca cererea de petrol este in crestere, sustinuta de revenirea activitatilor economice de la minimele atinse in pandemie, OPEC+ a decis in aceasta saptamana sa mentina un acord care prevede eliminarea treptata a restrictiilor aplicate productiei, in loc sa accelereze acest proces. Intre timp,…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in septembrie, pentru a doua luna consecutiv, atingind cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, influentat de scumpirile la cereale si uleiuri vegetale, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO),…

- OPEC+ a convenit luni sa respecte acordul convenit in iulie, care prevede o crestere lunara a livrarilor de petrol cu 400.000 de barili pe zi pana cel putin in aprilie 2022, etapizand eliminarea restrictionarii productiei cu 5,8 milioane de barili pe zi. Cotatia petrolului Brent a crescut cu 1,6%, la…

- Grupul OPEC+ al celor 23 cele mai mari state producatoare de petrol a decis sa mentina actualul pact care prevede in fiecare luna majorarea productiei cu 400.000 de barili pe zi, pana cel putin in aprilie 2022. Decizia vine in contextul solicitarilor pentru o crestere mai mare a producției de țiței,…

- Suceveanul Silviu Popovici conduce un business cu o valoare de 11 miliarde de dolari in calitate de CEO pe Europa al companiei PepsiCo. Intr-un interviu acordat pentru Business Magazin, cel mai puternic roman dintr-o transnationala la nivel global povest