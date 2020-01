Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de pneumonie virala din China a facut un mort la Shanghai, a anuntat duminica guvernul local, fiind prima victima a coronavirusului în metropola financiara a tarii, relateaza AFP. Victima este un barbat în vârsta de 88 de ani care avea probleme de sanatate,…

- Cel mai negru cosmar s-a adeverit. Un pasager suspect de coronavirus a ajuns pe Otopeni in aceasta dupa-amiaza. A venit cu o aeronava din Tel Aviv. Din timpul zborului, autoritatile au fost alertate. Imediat, a fost instituita procedura de urgenta. Atat pe aeroport, cat si la spitalul de boli infectioase,…

- Autoritatile sanitare franceze dau alarma pentru Europa si anunta oficial ca trei cazuri de coronavirus au fost ”confirmate”, la pacienti spitalizati la Paris si Bordeaux, subliniind ca este vorba despre ”primele cazuri europene”, relateaza AFP, citata de news.ro.Cei trei pacienti spitalizati…

- Wuhan, orasul din China cu aproape noua milioane de locuitori, unde a aparut virusul ucigas, a fost inchis. Transportul public, feroviar si aerian a fost suspendat, iar locuitorilor li s-a recomandat sa nu paraseasca orasul si sa evite aglomeratiile.

- Ministerul Sanatatii a stabilit primele masuri care trebuie aplicate in contextul alertei legate de infectia cu noul coronavirus, specialistii in domeniu stabilind trei tipuri de metode pentru prevenirea, limitarea imbolnavirilor si tratarea...

- Noul virus misterios din China s-a extins la nivel mondial. Romania, printre tarile care ar putea fi afectate. Serviciile medicale din intreaga lume, inclusiv din Romania, sunt in alerta din cauza noului virus respirator identificat in China. In ultimele zile, numarul celor contaminati s-a triplat,…

- In urma cu trei saptamani am fost in China, la invitatia Huawei, si am avut intalniri cu o parte din conducerea companiei, dar am vizitat si centre de productie si cercetare/dezvoltare ale Huawei din Shenzhen, Dongguan si Shanghai.

- Sezonul rece, dar și schimbarile bruște de temperaturi duc la apariția primelor cazuri de gripa. In țara noastra au fost identificați opt pacienți cu simptome, in București, Dambovița și Iași, iar medicii avertizeaza ca e nevoie sa ne protejam de virusul care poate deveni extrem de periculos.