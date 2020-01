Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul interimar al departamentului de boli emergente din cadrul OMS, "Din informatiile pe care le avem, este posibil sa existe o transmisie limitata de la om la om, potential in randul familiilor, dar este foarte clar chiar acum ca nu avem o transmisie sustinuta…

- Un barbat in varsta de 61 de ani a murit in urma misterioasei epidemii de pneumonie cu care se confrunta China, in timp ce alte șapte persoane se afla in stare critica, anunța The Guardian. Rezultatele preliminare de laborator arata ca boala este cauzata de un nou tip de coronavirus din familia SRAS,…

- Doi barbați și-au vazut moartea cu ochii, in urma unui accident rutier care a avut loc azi dupa-amiaza. Cei doi se aflau intr-un autoturism cu care au ieșit de pe carosabil și s-au rasturnat intr-un șanț cu apa de pe marginea drumului dintre Arad și Șofronea. Dupa ce a parasit șoseaua, autoturismul…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața pe raza comunei Putna pe drumul principal la 500 de metri de la intersectia cu Gura Putnei cand o mașina in care se aflau doi tineri de 24 respectiv 25 de ani a scapat de sub control și a parasit partea carosabila. Potrivit purtatorului…

- Un barbat, in varsta de 64 de ani, a ajuns pe patul de spital, dupa ce a fost lovit de un Ford in timp ce traversa neregulamentar strada. Cazul a avut loc in seara zilei de ieri, in jurul orei 18:00, pe bulevardul Traian din sectorul Botanica al capitalei.

- Un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Frumosu, a ajuns in stare grava la spital, cu mana dreapta smulsa din zona umarului, dupa ce a suferit un accident de muncala o balastiera. Accidentul a fost anuntat joi, la ora12,35, prin 112.Barbatul este angajat din primavara anului 2019 al societatii…

- Un adolescent care se plimba cu bicicleta a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de tren. Miercuri, in jurul orei 15.15, baiatul, in varsta de 14 ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, se deplasa cu bicicleta pe str. Islazului din localitatea de domiciliu. Ajuns la pasajul de ...

- Marea actrița de origine franceza, Catherine Deneuve se afla internata in stare grava la un spital din Paris, dupa ce i s-a facut rau noaptea trecuta, potrivit publicației Le Parisien. Alte surse au afir...