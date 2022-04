Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea mortalitatii si aparitia simptomelor la sistemul nervos al pasarilor au dus la suspiciunea de gripa aviara, la ferma cu un efectiv de aproximativ 10 000 de gaste. Prezenta subtulpinii H5N1 a virusului a fost confirmata de laboratorul Nebih. Au fost sacrificate toate pasarile si au fost stabilite…

- Laboratorul Oficiului National pentru Siguranta Lantului Alimentar din Ungaria (Nebih) a confirmat prezenta virusului gripei aviare la o ferma de gaste din Nagykamaras, judetul Bekes, Ungaria, se arata intr-un comunicat remis, luni, de Nebih agentiei ungare de presa MTI. Fii la curent cu cele…

- Valoarea coșului de cumparaturi pentru masa de Paște a crescut semnificativ, fața de anul trecut, insa marjele peste 15% sunt total nejustificate, in condițiile in care costurile de producție sunt cu 10% mai mari, susțin reprezentanții Cooperativei Țara Mea. Carnea de miel n-ar trebui sa coste mai…

- Noi focare de gripa aviara au fost descoperite in Ungaria, la ferme de crestere a pasarilor din judetele Bekes si Csongrad-Csanad, situate in sudul si sud-estul tarii, a anuntat miercuri Oficiul national ungar pentru siguranta lanturilor alimentare (Nebih), potrivit agentiei MTI. Fii la curent…

- Mirela Vaida iși sarbatorește astazi fiul cel mic, pe Tudor, care a implinit 3 ani. Deși trebuia sa aiba loc o petrecere mare, totul a fost anulat și asta pentru ca toți cei trei copii ai vedetei sunt bolnavi. Vedeta a explicat totul intr-un mesaj pe contul de socializare. „Azi e ziua lui Tudor – „Ciuci”!…

- Recuperarea economica va incetini substanțial in 2022, deoarece creșterea PIB-ului este previzionata sa ramana sub 2% in acest an, pe masura ce inflația erodeaza veniturile reale, politica monetara se va inaspri și problemele lanțului de aprovizionare s-ar putea dezvolta in continuare, potrivit analiștilor…

- Mai sunt trei saptamani pana la cea mai mare sarbatoare de peste an, Invierea Domnului. Si cum preparatele din carnea de miel sunt nelipsite de pe masa de Paste, comerciantii, dar si taranii au inceput sa-si scoata la vanzare animalele pe Internet. Pe site-urile de profil din Argeș gasiți diverse oferte,…