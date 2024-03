H5N1, virusul gripei aviare care riscă să devină o amenințare pentru oameni H5N1, virusul gripei aviare care risca sa devina o amenințare pentru oameni Virusul mortal H5N1 al gripei aviare s-a raspandit mai agresiv ca niciodata la pasarile salbatice și la mamiferele marine de cand a ajuns in America de Sud, in 2022, sporind riscul ca acesta sa devina o amenințare pentru oameni, potrivit unor oameni de știința, scrie Mediafax. O ingrijorare semnalata de specialișți este reprezentata de dovezile conform carora boala, candva limitata la pasari, pare sa se raspandeasca intre mamifere. O noua tulpina a virusului a ucis deja delfini, 50.000 de foci și lei de mare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

