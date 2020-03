Virologul Mihnea Boștină despre noul coronavirus: „A fost de multă vreme prezis”, dar „este greu de privit în viitor” Exista 15 vaccinuri potențiale aflate in diferite stadii de cercetare, dar niciunul dintre acestea nu ar putea fi gata in mai puțin de un an, spune virologul Mihnea Boștina care mai menționeaza ca „un astfel de scenariu a fost de multa vreme prezis”. Chiar daca oamenii de știința au știut dinainte, nu se poate „privi in viitor”, spune virologul referindu-se la coronavirusul COVID-19.Virologul Mihnea Boștina spune despre pandemia de coronavirus COVID-19 ca este un scenariu prezis de multa vreme, fiind un fenomen despre care oamenii de știința au vorbit de ceva timp. Totodata, cercetatorul virolog… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

