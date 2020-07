Stiri pe aceeasi tema

- Super premiera azi, in direct la Virgin Radio Romania și video live pe canalul de YouTube Pepsi Romania. Feli a lansat „Amintirile” live la Pepsi Retro Studio. Vezi cum suna aici versiunea cool lansata azi de Feli: „Amintirile” e fara indoiala una din piesele care iți vin instant in minte atunci cand…

- Dupa cum bine știți scriu aceste randuri pentru ca in Romania exista mulți oameni fara job in acest moment. Patru ore pentru emisiunea de astazi nu au ajuns pentru a filtra destule anunțuri de joburi care au venit din toata țara pentru ascultatorii Virgin Radio Romania. Sper ca daca citești aceste randuri…

- De ziua lui Guess Who, Liza Sabau și Gabriel Fereșteanu au dat play la piesa „Onoare”, piesa pe care #lizeștenii au votat-o in numar foarte mare pe Whatsapp. Plecand de la versurile piesei, „Orice bun-simț, gest sau buna purtare…”și de la faptul ca este și ziua lui astazi, cei doi dji au spus ca este...…

- ”Rain On Me”, prima colaborare Lady Gaga cu Ariana Grande, are de acum și videoclip. Ai auzit piesa in premiera pentru Romania, de dimineața la Virgin Radio Romania, iar acum poți sa fii printre primii care ii vede și clipul. Piesa este cuprinsa pe noul album Chromatica pe care Lady Gaga il va lansa…

- OPPO Reno3 Pro 5G și OPPO Find X2 vor putea fi comandate de catre utilizatorii romani, iar in campania de precomanda, OPPO ofera cadou un set de caști wireless, potrivit unui comunicat transmis Virgin Radio Romania. Astfel, la fiecare model OPPO Reno3 Pro 5G achiziționat in perioada campaniei, utilizatorul…

- Lumea muzicii pop și country este in doliu. Moartea lui Cady Groves pare a fi din cauze naturale, in așteptarea raportului final al legistului. Jocul nefast și auto-vatamarea au fost ambele excluse de catre legist", a declarat luni Celli. Doliu la Antena 1. Unul dintre cei mai importanti jurnalisti…

- Tomorrowland continua seria de live-uri saptamanale sub egida „United Through Music„. Marți, 28 aprilie, LIVE pe contul de Facebook Virgin Radio Romania, pe www.virginradio.ro, dar și pe conturile de social media Tomorrowland va avea loc livestreamul la care vor participa patru DJ, fiecare dintr-un…

- Dupa ce Tomorrowland, cel mai mare festival de muzica electronica din lume a fost anulat, atenția publicului a mers catre festivalurile de muzica de la noi. Cele mai mari festivaluri din țara, UNTOLD, NEVERSEA, SAGA FESTIVAL sau ELECTRIC CASTLE, deși, in mod oficial sunt in continuare in pregatiri,…