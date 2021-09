Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane au anuntat joi, 2 septembrie, ca racheta SpaceShipTwo a Virgin Galactic nu poate zbura pana la finalizarea unei investigatii privind devierea traiectoriei la coborare la zborul din 11 iulie, transmite Reuters.Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) a anuntat miercuri…

- Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) din Statele Unite a decis, joi, sa interzica zborurile in spatiu ale vehiculului SpaceShipTwo, fabricat de compania Virgin Galactic. Interdicția se aplica pana cand agentia va finaliza ancheta ce vizeaza un incident petrecut in timpul unui zbor din iulie sau…

- Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) din Statele Unite a decis joi sa interzica zborurile in spatiu ale vehiculului SpaceShipTwo, fabricat de compania Virgin Galactic, pana cand agentia va finaliza raportul anchetei ce vizeaza un incident petrecut in timpul unui zbor din luna iulie sau pana cand…

- FAA a anuntat miercuri ca investigheaza o abatere in traiectoria de coborare a rachetei Virgin Galactic care l-a transportat pe miliardarul britanic Richard Branson la marginea spatiului pe 11 iulie. Pe de alta parte, Virgin Galactic urmeaza sa lanseze prima sa misiune comerciala de cercetare la marginea…

- Agenția de Aviație a Statelor Unite (FAA) a declarat joi ca nava Virgin Galactic nu va putea decola din nou pâna la încheierea unei investigații asupra unui incident dintr-un zbor din iulie care îl avea pe miliardarul Richard Branson, fondatorul companiei, la bord pentru câteva…

- Semnale de avertizare - o lumina portocalie, apoi una rosie - s-au aprins in cabina vehiculului construit de compania Virgin Galactic care l-a transportat in spatiu, in iulie, pe miliardarul Richard Branson, a dezvaluit o ancheta realizata de revista americana The New Yorker, informeaza AFP. Administratia…

- “Licenta comerciala pe care o avem din 2016 ramane in vigoare, dar acum este aprobata pentru a ne permite sa transportam pasageri comerciali atunci cand suntem gata sa facem acest lucru. Acesta este, evident, o etapa interesanta si un compliment urias pentru echipa”, a declarat pentru CNBC CEO-ul Virgin…

- Virgin Galactic a obtinut licenta din partea Administratiei Federale pentru Aviatie (FAA) sa transporte oameni in spatiu, informatie care a dus la o crestere de aproape 36% a actiunilor companiei miliardarului Richard Branson, transmite CNBC.