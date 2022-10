Ministrul Energiei, Virgil Popescu, și-a dat propriul exemplu romanilor care se tem de ce va urma odata cu sezonul rece, cu privire la facturile la incalzire. ”Port blugi in casa, indiferent de anotimp, nu am purtat niciodata pantaloni scurți”, a spus ministrul Energiei. Sta la 19 grade C in casa Virgil Popescu a mai dezvaluit […] The post Virgil Popescu, sfaturi-SOC pentru romani! E anti-companii din energie: "Oamenii cu facturi inexplicabil de mari sa nu le plateasca" first appeared on Ziarul National .