Stiri pe aceeasi tema

- ComplexulEnergetic Oltenia nu se va inchide, a anuntat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, precizand ca institutia va deveni, dintr-un producator unic de energie electrica pe baza de carbune, un producator de energie electrica pe baza de carbune, gaz si energie regenerabila.

- Investigația Comisiei Europene referitoare la planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia (CEO), propus de Guvernul României, a ajuns în faza de consultare publica, iar șansele ca acesta sa fie aprobat în actuala forma sunt nule, considera Greenpeace România. Daca…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca se va afla luni si marti la Bruxelles pentru a discuta cu oficialii europeni pe marginea planului de restructurare a Complexului Energetic Oltenia (CEO). “Noi ne-am asumat si sprijinim Pactul Verde European, acel Green Deal, si evident ca facem pasi in…

- Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia nu are șanse sa fie aprobat de Comisia Europeana în actuala forma, soluția fiind renunțarea la producția pe carbune dupa anul 2025, considera Greenpeace România. Potrivit organizației de mediu, decizia de a elimina carbunele din mixul…

- Ministerul Energiei a trimis, miercuri, Comisiei Europene raspunsurile la intrebarile legate de planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, a afirmat, joi, ministrul de resort, Virgil Popescu. "Am trimis raspunsurile ieri (miercuri, n.r.) la Comisia Europeana", a spus ministrul,…

- Ministrul Energiei a sustinut ca solutia divizarii CEH in doua companii, una care sa treaca sub autoritatea Consiliului Judetean si alta care sa ramana in coordonarea Ministerului, ramane cea mai sustenabila optiune. „Nu ma intereseaza o solutie care sa rezolve problema trei luni si apoi sa revenim…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, impreuna cu liderii organizatiilor sindicale si conducerea executiva a CEO au analizat masurile de sprijin financiar pentru angajații Complexului Energetic Oltenia (CEO). Virgil Popescu a mentionat ca in aceasta perioada reprezentanti ai conducerii executive au reiterat…

- Comisia Europeana a deschis o investigație aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritațile romane Complexului Energetic Oltenia sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate.