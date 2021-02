Stiri pe aceeasi tema

- „Vom scoate din Marea Neagra mai mult gaz decat vom putea consuma. Primul gaz scos din Marea Neagra va fi anul acesta. Pana vom scoate gazul cel mult, ca sa zic așa, vom avea timp sa construim mai multe centrale (…) Legea offshore va fi modificata in Parlament.Daca vom avea un surplus de gaz, vom putea…

- OMV Petrom si Naftogaz au semnat un memorandum de întelegere pentru a identifica proiecte comune de explorare si productie a gazelor în Ucraina, potrivit unui comunicat al Naftogaz, postat pe site-ul companiei ucrainene, potrivit Agerpres. Cele doua companii vor începe analiza oportunitatilor…

- Modificarea Legii offshore va fi facuta in cursul acestui an, insa exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, anunta ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, daca se va lua decizia…

- "Exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, daca se va lua decizia de investitii in cursul acestui an. Ceea ce doresc operatorii din Marea Neaga - si noi ne-am pus in programul de guvernare, atat al Partidului National Liberal, cat si al Aliantei PNL - USR PLUS…

- Stat minimal, dar și reducerea taxelor pe munca. Economie de piața libera, dar și interzicerea exporturilor de lemn și grau. Politic sunt conservatori, economic susțin multe masuri de stanga. „Daca masurile sunt bune, le vom vota”, declara copreședintele AUR George Simion. Partidul Alianța pentru Unirea…

- Autoritațile romane au semnat, la inceputul anului trecut, prelungirea cu 15 ani, pana in 2045, a acordului petrolier dintre stat și concesionarii ExxonMobil și OMV Petrom privind perimetrul de gaze naturale de mare adancime Neptun Deep din Marea Neagra. Documentul a fost semnat inițial in anul 2000…

- Eximbank USA ar putea finanta proiecte de investitii in energie in Romania, inclusiv in ceea ce priveste extractia de gaze din Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, remis miercuri AGERPRES. Ministrul de resort, Virgil Popescu, a avut o intalnire…