- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, și secretarul de stat Dan Dragan au participat miercuri, 22 septembrie, la reuniunea informala a Consiliului Energiei, gazduit de Președinția Slovena a Consiliului UE. ”Unul dintre aspectele importante pe care le-am evidențiat, alaturi de majoritatea colegilor miniștri…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a solicitat Comisiei Europene sa fie demarate discutii aprofundate cu Statele Membre pe marginea cauzelor care au stat la baza cresterii preturilor la energie si sa fie identificate solutii corespunzatoare la nivel european. "Am participat astazi la reuniunea informala…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat introducerea unui mecanism de compensare parțiala a facturilor de energie electrica și gaze pentru consumatorii casnici in aceasta iarna. Ministrul a prezentat doar schema, urmand ca toate detaliile sa faca obiectul unei Ordonanțe…

- Vladimir Ionescu (b1tv.ro) Prețurile locuințelor din Romania se vor majora catre prețurile celor din alte țari ale Uniunii Europene și vor scadea doar daca apare o criza economica dura, a declarat Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societaților din Construcții (FPSC), potrivit Agerpres.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat luni, intr-o emisiune la Digi24, ca marți vor incepe controalele la furnizorii de energie care au marit abuziv prețurile incheiate in contractele cu clienții, ca urmare a liberalizarii pieței de energie din Romania. „De maine incepe controlul ANRE cu Protecția…

- Prețurile de pe litoralul romanesc au crescut destul de mult in ultimii ani, așa ca turiștii ajung sa plateasca sume fara precedent doar pentru a sta pe plaja. Cat costa un baldachin la Mamaia? Cat costa un baldachin la Mamaia. E o noapte de cazare in alta stațiune! Pentru un singur baldachin in Mamaia,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut marți, 3 august, o intalnire de lucru cu E.S. David Saranga – Ambasadorul Israelului la București, potrivit unui comunicat al Minsterului Energiei. ”Am discutat despre intarirea relațiilor bilaterale dintre cele doua state, dar și despre cooperarea pe care…