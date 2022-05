Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, crede ca piata gazelor naturale a fost manipulata de compania rusa de stat Gazprom. Cat timp Europa este dependenta de gazul rusesc, prețurile nu vor scadea la nivelul din 2021, a mai spus ministrul la Digi24.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, considera ca piata gazului a fost manipulata de Gazprom si afirma ca, in perioada in care depindem de gazul din Rusia, pretul acestuia nu va scadea la nivelul din aprilie 2021 cand exista o anumita liniste pe piata. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pretul de achizitie pentru gazele naturale de la Gazprom în aprilie ar putea fi mai mare de 1.000 de dolari per mia de metri cubi. O declarație în acest sens a fost facuta de directorul companiei ”Moldovagaz”, Vadim Ceban, transmite Știri.md. Menționam ca…

- De la invadarea Ucrainei de catre Rusia in 24 februarie, pietele petroliere au fost cele mai volatile din ultimii doi ani, titeiul de referinta Brent inregistrand miercuri cel mai mare declin din aprilie 2020, la doar cateva zile dupa ce a atins un maxim al ultimilor 14 ani, de peste 139 dolari pe baril.…

- „In toamna acestui an, cel mai tarziu la finele acestui an. Va pot spune ca, premierul Greciei și cel al Bulgariei, saptamanal, au discuții pentru acest interconector. Este nu numai pentru noi, ci este vorba despre proiectele viitoare și importanța lui in circuitul gazelor, atat pe coridorul vertical,…

- Luni, 7 martie, prețul gazului în Europa pentru contractele futures atinge maximul istoric și depașește 3000 de dolari pentru 1000 de metri cubi, conform datelor de licitație. Potrivit Ria, piața europeana de gaz este în febra de mai multe multe luni. În primavara anului…

- Razboiul din Ucraina seamana panica pe piețele agricole. Cotatiile la porumb au inregistrat luni o noua crestere semnificativa, in contextul in care porturile ucrainene de la Marea Neagra sunt blocate, iar Marea Azov este in continuare inchisa pentru navigatia navelor. In jurul orei 12.30 GMT, pe platforma…

- Prețul gazului in Europa a crescut cu 41%, dupa ce Rusia a atacat Ucraina și e haos la bursa.Prețul gazului pe piața europeana a crescut cu peste 40%, de la 1.000 de dolari pe mia de metri cubi, ieri, la peste 1.400 de dolari, astazi.Prețul gazului pe piața europeana a crescut cu peste 40%, dupa patru…