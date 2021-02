Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca isi doreste ca in cursul acestui an sa fie adoptata modificarea legii privind exploatarea de resurse energetice offshore, insa precizeaza ca actul normativ ar trebui dezbatut in Parlament.

- "Exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, daca se va lua decizia de investitii in cursul acestui an. Ceea ce doresc operatorii din Marea Neaga - si noi ne-am pus in programul de guvernare, atat al Partidului National Liberal, cat si al Aliantei PNL - USR PLUS…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat marți ca exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate incepe mai repede de 2024-2025. Demnitarul a spus ca decizia ar putea fi luata anul acesta, in urma unei...

- OMV Petrom are nevoie de o perioada de 12 luni pentru a lua decizia de investitii in proiectul de gaze din Marea Neagra, din momentul in care va fi modificata Legea offshore, urmand ca primele gaze sa fie extrase peste patru ani, a declarat, joi, Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom,…

- Circa 1.100 din cei 1.400 de angajati ai centralei s-au inscris pentru a fi vaccinati, spune oficialul. Ministrul spune ca si el s-a vaccinat si le recomanda tuturor romanilor sa se vaccineze, considerand ca ”este singura sansa de a ajunge la normalitate”. "Am avut o discutie cu primarul, cu comunitatea…

- Statul trebuie sa fie actionar majoritar in toate societatile si companiile de interes strategic national, iar listarea unor pachete minoritare de actiuni pe bursa nu inseamna privatizare, ci sansa de modernizare si de a face investitii, sustine ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Ca in povestea cu…

- Romgaz are o capacitate financiara mai mare decat Petrom si poate prelua intreaga participatie detinuta de ExxonMobil la proiectul de gaze Neptun Deep din Marea Neagra, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de presa. …

- Romgaz, cel mai mare producator de gaze naturale din Romania, poate prelua participația Exxon Mobil din proiectul offshore din Marea Neagra, a aratat Ministrul Economiei, Virgil Popescu, Recent, secretarul de stat Niculae Gavrileț, a declarat ca se va debloca situația exploatarii de gaze din Marea Neagra…