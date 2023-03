Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu ocazia vizitei oficiale in Republica Moldova am avut o intalnire de lucru cu omologul meu moldovean Victor Parlicov. Am stabilit sa reactivam grupul de lucru pe domeniul energiei intre cele doua state, pentru a intari colaborarea si parteneriatul pe care il avem pe mai multe paliere”, a scris, joi…

- Romania nu a sustinut propunerea de Directiva de la Bruxelles, in forma sa initiala, care ar fi adus fermierilor mai multe restrictii si le-ar fi impus o povara suplimentara, administrativa si financiara in procesul de reducere la scara larga a emisiilor de metan si amoniac, precizeaza ministrul Mediului,…

- ”Astazi si maine particip la lucrarile celei de-a patra reuniuni ministeriale a Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantica in domeniul Energiei si Climei (P-TECC). In marja acestui eveniment important pentru viitorul energiei am avut o intalnire bilaterala cu , noul ministru al Energiei din Repulica…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat vineri ca depozitele de gaze naturale ale Romaniei au aproape 50% grad de umplere, ceea ce asigura necesarul de consum pentru cetateni si economie. ”Impreuna cu prim-ministrul Nicolae Ciuca am participat joi la reuniunea Grupului de Lucru Interdepartamental…

- Carburanții produși din țiței rusesc nu se mai pot vinde in Romania incepand de ieri de cand a intrat in vigoare embargoul asupre produselor petroliere rusești. Ce impact va avea asupra economiei Romanești, o spun reprezentanții PNL. Exista insa voci din randul analiștilor care susțin ca in viitor vom…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, considera ca nu exista motive de ingrijorare din cauza embargoului asupra motorinei rusesti pentru ca toti marii importatori de pe piata si-au diversificat sursele de aprovizionare, astfel incat sa nu existe sincope in aprovizionare. „Astazi este prima zi din etapa…

- ”Astazi este prima zi din etapa a doua a pachetului de sanctiuni impotriva Rusiei care se refera la interdictia importului de produse petroliere, adica, in principal, motorina. Pana acum, embargoul viza titeiul. Da, Romania este o tara care importa motorina. Nu, nu exista motive de ingrijorare. Am purtat…

- Compania Masdar din Emiratele Arabe Unite si Hidroelectrica vor colabora pentru productia de energie regenerabila, fiind deja demarate discutiile la nivel tehnic, iar cei de la Taqa sunt interesati de dezvoltarea proiectelor de infrastructura de transport al energiei, a scris vineri, pe pagina sa Facebook,…