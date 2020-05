Companiile de stat din energie trebuie sa-si aprobe, pana pe 15 iunie, strategia de investitii, cu termene clare si cu surse de finantare, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. " Daca vorbim despre companiile din domeniul energiei, ce am observat eu pana acum este ca s-a vorbit, si s-a vorbit, si s-a vorbit de investitii si atat. Am ramas cu vorbitul. De aceea am solicitat si am emis un ordin, acum cred ca doua saptamani, prin care au un termen limita toate companiile care sunt sub autoritatea Ministerului Economiei, companiile din energie, sa-si…