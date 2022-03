Virgil Popescu: Eu nu cred în posibilitatea schimbării în ruble a contractelor de gaze, în România „Romania nu are contracte directe cu Gazprom, companiile din Romani private, sau Romgaz, nu au contract cu Gazprom. Sunt diversi intermediari, traderi de gaze, care au contracte in special cu companii private din Romania si vand gazul pe piata romaneasca in lei. Acum, cum e contractul, sunt convins ca nu e in ruble contractul intre companii si mi-e greu sa cred ca poate fi schimbat asa de pe o zi pe alta intre o companie intermediara si o companie privata. Eu nu cred in posibilitatea schimbarii in Romania a contractelor in ruble. Si apoi este problema acelor companii intermediare care au contact… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu are contracte directe cu Gazprom, ci cu niște traderi care acționeaza ca intermediari, iar un contract oricum nu poate fi schimbat unilateral, ci cu acordul parților, a aratat joi seara, la Digi24, ministrul energiei, Virgil Popescu. El considera ca astfel de pretenții emise de Moscova, sa…

- In urma sancțiunilor aspre aplicate Rusiei de catre statele din Europa, Florin Cițu a vorbit despre cum ar putea fi afectate resursele de gaze ale Romaniei in viitorul apropiat. Potrivit președintelui Senatului, ministrul Energiei se afla in aceste momente in afara țarii pentru a gasi soluții in acest…

- Printr-o scrisoare comuna, miniștrii Energiei din Grecia – Kostas Skrekas, Bulgaria – Alexander Nikolov și Romania – Virgil Popescu, solicita convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Miniștri ai Energiei din Uniunea Europeana, transmite publicația bulgara Capital, citata de Rador, potrivit…

- Virgil Popescu, ministrul energiei, a afirmat, joi, ca Romania va deveni independenta in ceea ce privește importul de gaze naturale incepand cu anul 2026. In puls, potrivit ministrului energiei, peste patru ani țara noastra va deveni exportatoare de gaze naturale, informeaza Antena 3. „Imi doresc ca…

- Statele Unite(SUA) sunt angajate sa depuna toate eforturile pentru a ajuta la consolidarea rezistentei Romaniei in fata efectelor unei potentiale acțiuni militare a Rusiei in Ucraina si ia in considerare toate scenariile, inclusiv o eventuala criza energetica si o posibila criza a refugiatilor ucraineni…

- Prețul gazelor s-a triplat in Capitala Romaniei in perioada noiembrie 2020-noiembrie 2021, Bucureștiul avand cea mai mare creștere din Uniunea Europeana (UE), de 239%, potrivit statisticilor Comisiei Europene, citate de E-nergia.ro.Pe urmatoarele locuri in topul scumpirilor se afla Bruxelles (169%),…

- Scutul antiracheta de la Deveselu a fost conceput pentru amenințari ce vin dinspre Orientul Mijlociu și nu din partea Rusiei, spune secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. Mircea Geoana mai spune, de asemenea, ca reprezentanții Federației Ruse pot veni oricand, la Deveselu, sa se convinga…

- Jurnalistul Radu Tudor, specializat in probleme militare, explica faptul ca Romania reprezinta un ghimpe in coasta Rusiei, asta pentru ca țara noastra deține o serie de capabilitați militare care ar permite SUA intervenții rapide, in cazul unei invazii rusești in Ucraina sau in alta țara din Europa…