Virgil Popescu: Economia are o contracţie de 30-40% Economia are o contractie cuprinsa intre 30 si 40%, iar dupa ce va fi atins varful epidemiei iar aceasta criza ar putea intra pe o panta descendenta vrem sa avem masurile pregatite pentru relansarea economiei, a declarat luni ministrul Economiei, Virgil Popescu, la Radio Romania Actualitati. "Suntem, evident ca suntem afectati, chiar foarte afectati. A scazut practic economia, putem sa spunem ca are o contractie deja intre 30 si 40% si inca nu stiu daca am ajuns, dupa estimarile mele cel putin. In perioada imediat dupa Paste am ajunge la varful epidemiei, dupa care am putea vorbi de o panta descendenta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

