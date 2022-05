Stiri pe aceeasi tema

- Legea offshore a fost depusa vineri, 15 aprilie, in Parlament, fiind semnata de liderii celor trei partide din coalitie, premierul Nicolae Ciuca, presedintele PSD Marcel Ciolacu, liderul UDMR Kelemen Hunor, precum si ministrul Energiei, Virgil Popescu si liderul minoritatilor, Varujan Vosganian.In…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca vineri va fi depus la Parlament proiectul legii offshore, sub semnatura sa, a premierului Nicolae Ciuca si a presedintelui UDMR, Kelemen Hunor. „De la 9:00 dimineata am stat pana la 11:00, (…) a intarziat si premierul la sedinta de Guvern, a inceput mai…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a anuntat ca proiectul legii offshore va fi depus in Parlament in aceasta saptamana, mentionand ca joi dimineata va fi o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca si vicepremierul Kelemen Hunor pe aceasta tema, transmite Agerpres. Intrebat…

- Senatul a adoptat, luni, in plen, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, proiectul de lege al Guvernului privind reglementarea activitatii prestatorului casnic, prin care se introduce posibilitatea remunerarii acestuia in tichete cu valoare nominala de 15 lei. Au fost inregistrate voturi…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, are multe explicații de dat in criza prețurilor la energie. Ciolacu a ținut sa precizeze ca o decizie privind remanierea lui Virgil Popescu este apanajul premierului Nicolae Ciuca. ”Cred in continuare ca ministrul…

- In jur de 1.000 de persoane au participat, sambata, 12 februarie, in centrul municipiului Craiova, la un protest organizat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) impotriva facturilor mari la energie in cadrul caruia deputatul George Simion, copreședintele formațiunii, a solicitat demiterea ministrului…

- „Categoric trebuie gasite si solutii pe termen mediu. Una dintre solutii este reducerea TVA-ului. Vom cantari care este pachetul cel mai bun de solutii dar categoric, trebuie intervenit pentru ca cauza tuturor scumpirilor sunt acest preturi care au explodat la energie”, a declarat Marcel Ciolacu sambata,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca PSD nu a votat motiunea impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, dar subliniaza ca acesta nu are „un cec in alb” din partea PSD. Sunt multe lucruri despre care domnul ministru Popescu va trebui sa dea anumite explicatii, dar cred ca in acest moment…