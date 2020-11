Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, premierul Ludovic Orban și șeful DSU Raed Arafat au precizat ca suspendarea cursurilor va avea loc pentru 30 de zile, in perioada 9 noiembrie - 7 decembrie. Cu toate acestea, Ordonanța de Urgența prevede posibilitatea suspendarii pana la finalul anului calendaristic…

- Executivul are joi sedinta de la ora 18:00, iar Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a precizat ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru ca asimptomaticii si simptomaticii fara comorbiditati sa fie tratati la domiciliu. „Maine avem in sedinta de Guvern, iar in sedinta de Guvern vom avea o ordonanta…

- Etapa de inscriere in cadrul masurii 2 "Granturi pentru capital de lucru" din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile incepe joi, la ora 10.00.…

- Companiile nerezidente in Romania vor primi amenzi in functie de cifra de afaceri de la nivel mondial, odata cu modificarea Legii concurentei, a declarat, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.Guvernul a aprobat saptamana trecuta Ordonanta de Urgenta 170/2020…

- ”Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri anunta lansarea etapei de inscriere in cadrul masurii 2 'Granturi pentru capital de lucru' din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar…

- Guvernul urmeaza sa prelungeasca starea de alerta Foto. gov.ro. Guvernul urmeaza sa prelungeasca astazi pentru a patra oara starea de alerta. Hotarârea va include și masuri pentru desfașurarea în condiții de siguranța sanitare a alegerilor locale de la 27 septembrie și va fi luata…