Stiri pe aceeasi tema

- Romania beneficiaza de o larga sustinere din partea Statelor Unite ale Americii, potrivit ministrului Energiei, care a avut marti o serie de intalniri de lucru cu reprezentanti ai Departamentului de Stat din SUA. „Tara noastra are parte de o larga sustinere din partea SUA. Astazi am avut o serie de…

- ”Tara noastra are parte de o larga sustinere din partea SUA. Astazi am avut o serie de intalniri de lucru cu mai multi membri ai Departamentului de Stat. M-am intalnit cu C.S. Eliot Kang – Assistant Secretary – Bureau of International Security and Nonproliferation – Department of State. Experienta lui…

- ”Am continuat discutiile despre constructia noilor reactoare de la Cernavoda cu Reta Jo Lewis – Presedintele US Exim Bank din SUA. In cadrul intalnirii am discutat despre sprijinul pe care Romania il va primi pentru reactoarele 3 si 4. Totodata, presedintele Exim Bank a reiterat dorinta de a sprijini…

- Dezvoltarea programului nuclear civil și intarirea parteneriatului strategic in domeniul energiei sunt prioritațile pe care ministrul Energiei, Virgil Poepscu, le va aborda in cadrul vizitei de lucru din SUA, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Dezvoltarea programului nuclear civil si intarirea parteneriatului strategic in domeniul energiei sunt prioritatile pe care le voi aborda in cadrul vizitei de lucru pe care o fac saptamana aceasta in SUA”, a scris, luni seara, pe Facebook, ministrul Energiei. Virgil Popescu a precizat ca a avut,…

- Romania va produce, in anii urmatori, energie electrica pe baza de carbune la capacitate maxima, pentru a trece peste aceasta criza, a scris sambata, pe Facebook , ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Romania va fi independenta energetic. Mergem inainte, investim strategic, iar tara noastra va avea…

- Primul reactor modular mic din Romania va fi amplasat la Doicesti, in judetul Dambovita, anuntul fiind facut, luni, de ministrul Energiei, Virgil Popescu, alaturi de secretarul adjunct american al Departamentului pentru energie, David Turk si Charge dAffairs al SUA David Muniz. Centrala electrica…

- Vechea termocentrala de la Doicesti este cea mai buna locatie pentru primul reactor de mici dimensiuni (SMR) din Romania, a anuntat luni ministrul Energiei, Virgil Popescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…