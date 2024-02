Romania este in fruntea eforturilor UE in ceea ce priveste reactoarele nucleare de mici dimensiuni, care ar putea transforma blocul comunitar intr-un lider in domeniul tehnologiilor curate, desi pana in prezent, acestea nu au fost inca testate, scrie POLITICO intr-un reportaj realizat la Doicesti, acolo unde in locul vechii termocentrale va fi amplasata o noua centrala ce va produce energie electrica cu ajutorul tehnologiei americane SMR. Articolul Romania pariaza pe mini-reactoarele nucleare și lasa in urma era centralelor nucleare pe carbune – POLITICO apare prima data in Money .