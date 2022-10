Virgil Popescu: „Cererea mare de motorină ține sus prețurile” Ministrul Energiei spune ca motorina este mai scumpa decat benzina din cauza faptului ca cererea este mare, in special din Ucraina, care utilizeaza acest combustibil in cantitați foarte mari. ”Dupa anuntul OPEC de scadere a productiei, a urmat o crestere a pretului. Am vazut asta, dupa care am vazut o stabilizare a pretului barilului de pretrol si astazi sau de doua zile observ o usoara scadere. Dar asta e legat de pretul petrolului care are o influenta la noi in tara legat de pretul benzinei, in mod special. La motorina avem si cotatiile internationale, fiind importatori de motorina. Cotatiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

