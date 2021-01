Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca avaria de la rețeaua de energie electrica din nord-vestul Romaniei a fost cauzata de un incident care s-a produs la rețeaua electrica de transport europeana interconectata. El a dat asigurari ca "Sistemul Energetic Național funcționeaza in parametri…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei a declarat, marti, 5 ianuarie ca proiectul de lege care defineste consumatorul vulnerabil din energie va fi aprobat cat mai curand, iar oamenii care au cu adevarat nevoie vor fi subventionati. „Consumatorul vulnerabil trebuia definit mai din timp si azi am avut o discutie…

- ​Virgil Popescu, ministrul Energiei, acuza de abuz de poziție dominanta operatorii care au și statut de furnizori de ultima instanța, fiind în același timp și distribuitori (ENEL, CEZ, Electrica, E.ON). Ministrul spune ca vrea sa schimbe legislația astfel încât toți consumatorii care…

- „De la 1 ianuarie, toți clienții din piața reglementata trec automat in piața serviciului universal. Dupa parerea mea, furnizorii au abuzat de acest lucru și au impus un preț in serviciul universal mai mare decat cel din piața concurențiala. Vorbim de prețuri mai mari și cu 25%," a scris ministrul Energiei,…

- Anul nou vine cu facturi uriase la curent. In unele zone, scumpirile vor ajunge chiar si la 26%, atrag atentia expertii in energie. De la 1 ianuarie, piața se liberalizeaza, iar tarifele nu vor mai fi stabilite de autoritați, asa cum se intampla acum. Chiar ministrul Energiei spune ca facturile vor…

- ”In vederea pregatirii tehnice a proiectelor, va invitam sa consultati proiectul ghidului de finantare Electric Up, pentru intreprinderi mici si mijlocii si domeniul HORECA, privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica cu o putere instalata cuprinsa intre…

- Facturi mai mari la energie electrica, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a crescut taxa de cogenerare, incepand cu data de 1 noiembrie. Asta, in condițiile in care cu numai 3 luni in urma, ministrul Economiei și Energiei, Virgil Popescu, susținea ca respectiva taxa…