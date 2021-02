Stiri pe aceeasi tema

- Lenjeria de corp este printre articolele confiscate scoase la licitație in Ucraina, in urma raidurilor executorilor judecatorești asupra datornicilor.Zeci de perechi de chiloți sunt de vanzare pe un site al ministerului ucrainean al justiției pentru licitații online, scrie digi24.ro.

- Cum o fi sa stai, sa aștepți sa intri la o consulație, pe holurile de la spital și sa te trezești din senin cu o vaca peste tine? S-a intamplat in Columbia treaba asta. Animalul a intrat pe ușa salii de așteptare care dadea direct in strada. Oamenii au intrat in panica și au fugit... View Article

- La Londra, 31 de politisti au fost amendati pentru ca s-au tuns in timpul lockdown-ului instituit din cauza pandemiei. Frizeriile și saloanele de cosmetica sunt inchise in Regat. Politia Metropolitana susține ca a primit un pont conform caruia mai multi angajati ai sai au fost “aranjați”, recent, de…

- Ieșeanul care ținea un coif corintic vechi de cel puțin 2.500 de ani in pod nu va putea fi recompensat cu 30% din valoarea tezaurului pentru nu l-a declarat in termen de 72 de ore, conform legii. Artefactul este evaluat la peste 400.000 de euro. Coiful de razboinic a fost gasit de barbatul din comuna...…

- 3 luni de zile! Atat a stat ascuns un barbat int-un aeroport din Chicago, pentru ca se temea prea tare de coronavirus ca sa se intoarca acasa, in Los Angeles. Dupa ce poliția aeroportului l-a fost descoperit, barbatul in varsta de 36 de ani a fost arestat și acuzat de mai multe infracțiuni. Printre…

- Știți oamenii aia care iși noteaza parolele pe un carnețel pe care il țin eventual sub perna? Ei bine, probabil ca Ștefan Thomas ar fi vrut sa faca fix asta daca ar fi știut cat ar fi ajuns sa valoreze hard-disk-ul sau. Stefan Thomas, un programator nascut in Germania in San Francisco, a declarat saptamana...…

- Procurorii anticorupție au inceput joi dimineața 67 de percheziții la persoane și instituții implicate in fraudarea acordarii unor premise de conducere dar și in eliberarea unor placi de inmatriculare auto ilegal. Perchezițiile au loc inclusiv la Serviciul Anticorupție din Suceava al Ministerului de…