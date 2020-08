Stiri pe aceeasi tema

- Rezidentii orasului elvetian Olten, aflat intre Zurich si Basel, au fost surprinsi sa constate ca „ninge” cu particule fine de cacao dupa ce sistemul de ventilatie al unei fabrici de ciocolata s-a defectat, transmite news.ro.Compania Lindt & Spruengli a confirmat marti ca a existat o mica…

- Locuitorii au fost destul de socati cand a inceput sa ninga cu particule fine de pudra de cacao la sistemul de ventilatie al fabricii de ciocolata. Compania Lindt & Spruengli a confirmat marti informatiile ca a avut loc o defectiune minora la ventilatia unei linii pentru particule de cacao prajite de…

- Rezidentii orasului elvetian Olten, aflat intre Zurich si Basel, au fost surprinsi sa constate ca „ninge" cu particule fine de cacao dupa ce sistemul de ventilatie al unei fabrici de ciocolata s-a defectat. Compania Lindt & Spruengli a confirmat marti ca a existat o mica defectiune in ventilatia de…

- A plouat cu ciocolata intr-un oraș din Elveția, dupa o defecțiune a sistemului de ventilație la o fabrica Lindt. Mii de boabe de cacao zdrobite, ce stau la baza producției de ciocolata, au aparut pe strazi, case și mașini.

- O defectiune tehnica la o fabrica din ciocolata a facut ca un orasel elvetian sa capete aspect de poveste. Locuitorii au fost surprinsi sa vada „ninsoarea“ cu particule de ciocolata. Locuitorii unui oras elvetian au ramas socati cand au vazut ca afara incepe sa „ninga“ cu particule din pulbere fina…

- Locuitorii unui oraș elvețian au avut un mic șoc atunci cand a inceput sa ninga particule dintr-o pudra fina de cacao, dupa ce sistemul de ventilație de la o fabrica de ciocolata din apropiere s-a stricat, scrie independent.co.ukCompania Lindt & Spruengli a confirmat marți rapoartele locale ca a existat…

- 20 de angajati ai fabricii de ciocolata Kandia au fost depistati cu coronavirus. O angajata a fost testata pozitiv cu Covid-19 miercurea trecuta. Intreaga sectie a fost inchisa.Un nou focar de coronavirus a izbucnit la fabrica de ciocolata Kandia din Capitala. Potrivit unor surse din cadrul…

- Daca esti suparat pe serviciile de curierat romanesti, poate ar fi timpul sa afli ca in Canada, un barbat si-a primit coletul… la 8 ani dupa ce l-a comandat. Omul a povestit ca a primit pachetul in fata usii in data de 6 mai. Initial, era nelamurit pentru ca in ultima perioada nu comandase nimic...…